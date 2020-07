Coronavirus, bollettino: nuovi positivi in calo (190), ma aumentano i morti (13) (Di lunedì 20 luglio 2020) Cala ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. In... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 20 luglio: 244.624 casi totali, 13 morti in 24 ore - Corriere : In Italia calano i positivi ma aumentano i morti: 13 in un giorno -