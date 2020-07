Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (20 luglio 2020) (Di lunedì 20 luglio 2020) La situazione Coronavirus in Italia mantiene un trend basso per quanto riguarda il numero di vittime. Dopo i soli 3 decessi di ieri oggi si contano 13 morti (di cui 8 in Lombardia) e un calo di nuovi positivi (190). La situazione nel mondo invece si fa sempre più severa, negli Usa si sono registrati … L'articolo Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (20 luglio 2020) Leggi su dailynews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 244.624 casi positivi e 35.058 morti - robertopontillo : RT @RaiNews: Anche il numero di tamponi effettuati è inferiore #Covid_19 - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #20luglio ?? - 190 contagiati - 13 morti - 213 guariti #COVID19 #COVID?19 #vaccino… -