Coronavirus, bollettino 20 luglio: tre regioni ancora in allarme (Di lunedì 20 luglio 2020) Il consueto bollettino quotidiano sulla curva epidemiologica del Coronavirus emanato dal Ministero della Sanità. Migliora il Piemonte, preoccupano Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 30 giugno sono 49.986, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno. I casi mortali sono stati 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Più di otto denunce su 10 sono concentrate nell’Italia settentrionale: il 56,2% nel Nord-Ovest e il 24,2% nel Nord-Est, seguiti da Centro (11,8%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%). Sui contagi con esito mortale, la percentuale del Nord-Ovest rispetto al totale sale al 58,3%, mentre il Sud, con ... Leggi su chenews

