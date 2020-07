Coronavirus, Bankitalia: “Rischio ripresa contagi in Italia” (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – “In Italia il rischio di ripresa del contagio potrebbe continuare a rimanere elevato in presenza di un’ampia diffusione del virus al di fuori dei confini nazionali” e, in tale scenario, “la possibilità di continuare a mantenere sotto controllo la diffusione del virus nei prossimi mesi dipende in misura cruciale dalle politiche di prevenzione, di test e di tracciamento dei contatti”. Questo, in sintesi, quanto rileva uno studio diffuso dalla Banca d’Italia. “Il numero dei test in rapporto al contagio – spiegano gli economisti Alessandro Borin, Francesco Paolo Conteduca, Giuseppe Ilardi, Michele Mancini e Luca Rossi – è cresciuto in tutte le regioni e appare complessivamente adeguato. Persiste un’eterogeneità regionale nelle politiche di ... Leggi su quifinanza

