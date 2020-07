Coronavirus, Arcuri pubblica bando europeo per l’acquisto di 3 milioni di banchi per le scuole (Di lunedì 20 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva annunciato il bando, di cui si sarebbe occupato il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, per la fornitura fino a 1,5 milioni di banchi monouso (cioè singoli) tradizionali e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo per consentire la riapertura delle scuole il 14 settembre. E ora la gara pubblica è stata indetta: la scadenza è prevista per il 30 di luglio, i contratti dovranno essere firmati entro il 7 agosto e l’azienda che si aggiudicherà la gara dovrà assicurare la consegna dei banchi entro il 31 agosto. Nel testo, pubblicato sul sito del commissario e su quelli dei ministeri della Salute e ... Leggi su ilfattoquotidiano

