Aumentano i contagi a Salerno, soltanto nel Rione del Carmine si contano 11 positivi. Dopo la dipendente di una banca in via Prudente e del titolare di un bar in via Don Bosco, emersi l'altro sabato, qualche giorno dopo è arrivata la conferma di positività per un amico del titolare del bar. Coronavirus a Salerno, 15 nuovi casi in città: 11 nel Rione Carmine

