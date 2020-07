Coronavirus, a Ponza spiagge troppo affollate: il sindaco vieta lo sbarco ai turisti - A Capri movida selvaggia (Di lunedì 20 luglio 2020) In spiaggia sono vietati gli assembramenti, ma a Ponza in pochi rispettano le regole anti contagio tanto che il sindaco Franco Ferraiuolo ha firmato l'ordinanza 79, che vieta lo sbarco ai turisti, che ... Leggi su tgcom24.mediaset

Anguill_S_Italy : Coronavirus La movida di Ponza Assembramenti agli imbarchi dei traghetti e movida fuori controllo nelle ville priva… - StraNotizie : Coronavirus, la battaglia di Ponza: 'Stop agli sbarchi dei diportisti' - infoitinterno : TG1 - CORONAVIRUS La movida di Ponza - infoitinterno : Coronavirus Ponza, stop ai turisti in barca: «Vietato scendere a terra» - massimi21873922 : Coronavirus, la battaglia di Ponza: 'Stop agli sbarchi dei diportisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ponza

LATINA Arrivi a Ponza in barca? Lì resti. Vietato scendere (o quasi) per evitare ulteriori assembramenti in un’isola stracolma di turisti e soprattutto di giovani. Lo stabilisce un’ordinanza del sinda ...In spiaggia sono vietati gli assembramenti, ma a Ponza in pochi rispettano le regole anti contagio tanto che il sindaco Franco Ferraiuolo ha firmato l'ordinanza 79, che vieta lo sbarco ai turisti, che ...