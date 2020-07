Coronavirus a Napoli, due nuovi ricoveri e 13 denunciati al campo rom di Scampia «Aiutateci con i beni di prima necessità» (Di lunedì 20 luglio 2020) E? trascorsa una settimana dal primo caso Covid individuato nel campo rom di Secondigliano dove oggi, altri due abitanti hanno manifestato sintomi per cui è stato necessario il ricovero... Leggi su ilmattino

Radio1Rai : Il @teatrosancarlo di #Napoli ha deciso di organizzare gli spettacoli in Piazza del Plebiscito, considerata l’emerg… - Spazio_Napoli : - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Assalto ai bar a #Napoli, è caos al centro. Come gestire la movida convivendo con il #coronavirus? In collegamento a #La… - Arc_Atlantique : RT @Radio1Rai: Il @teatrosancarlo di #Napoli ha deciso di organizzare gli spettacoli in Piazza del Plebiscito, considerata l’emergenza #Cor… - AriannaAmbrosi0 : RT @Radio1Rai: Il @teatrosancarlo di #Napoli ha deciso di organizzare gli spettacoli in Piazza del Plebiscito, considerata l’emergenza #Cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus a Napoli, task force anti-contagio: «Controlli e tamponi rapidi, così... Il Mattino Coronavirus a Napoli, due nuovi ricoveri e 13 denunciati al campo rom di Scampia «Aiutateci con i beni di prima necessità»

«Il 23 luglio devo recarmi all’ufficio immigrazione a Napoli, per completare delle pratiche che riguardano il mio permesso di soggiorno ma, in queste condizioni, non so come fare e temo di avere ...

La camorra reinveste nelle sigarette. La Dia: “Crisi Covid può alimentare contrabbando”

La camorra ha ricominciato a reinvestire nelle sigarette di contrabbando. Lo rileva la Dia nell’ultima relazione semestrale, evidenziando che la crisi legata al coronavirus potrebbe alimentare ulterio ...

«Il 23 luglio devo recarmi all’ufficio immigrazione a Napoli, per completare delle pratiche che riguardano il mio permesso di soggiorno ma, in queste condizioni, non so come fare e temo di avere ...La camorra ha ricominciato a reinvestire nelle sigarette di contrabbando. Lo rileva la Dia nell’ultima relazione semestrale, evidenziando che la crisi legata al coronavirus potrebbe alimentare ulterio ...