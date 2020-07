Coronavirus a Napoli, due nuovi ricoveri e 13 denunciati al campo rom di Scampia (Di lunedì 20 luglio 2020) E? trascorsa una settimana dal primo caso Covid individuato nel campo rom di Secondigliano dove oggi, altri due abitanti hanno manifestato sintomi per cui è stato necessario il ricovero... Leggi su ilmattino

E’ trascorsa una settimana dal primo caso Covid individuato nel campo rom di Secondigliano dove oggi, altri due abitanti hanno manifestato sintomi per cui è stato necessario il ricovero ospedaliero. S ...

