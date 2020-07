Coronavirus 20 luglio: lenta ritirata in Italia, sale il contagio mondiale (Di lunedì 20 luglio 2020) lenta ritirata del Coronavirus in Italia, oggi 20 luglio, sono di più i decessi rispetto a ieri: ma sale il contagio mondiale in modo preoccupante. sale il contagio da Coronavirus nel mondo: a oggi, abbiamo 14,5 milioni di persone che sono state contagiate dal Covid-19, oltre 600mila sono morte. In testa sia per decessi che … L'articolo Coronavirus 20 luglio: lenta ritirata in Italia, sale il contagio mondiale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

