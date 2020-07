Coronavirus: 13 morti in un giorno, a Oxford sempre più vicini al vaccino (Di lunedì 20 luglio 2020) Fa un bel balzo in avanti la corsa verso il vaccino contro il Coronavirus: tre vaccini sono pronti ad entrare nella fase 3 della sperimentazione. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 12.404 registrando una decrescita di 36 persone. Nelle ultime … L'articolo Coronavirus: 13 morti in un giorno, a Oxford sempre più vicini al vaccino proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

