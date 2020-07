Controlli della Guardia costiera in Gallura: sorpresi in quattro su una moto d'acqua (Di lunedì 20 luglio 2020) , Visited 191 times, 200 visits today, Notizie Simili: A Golfo Aranci si parla già della prossima stagione,… Dalla Gallura fino ad Alghero: parte l'operazione… La Panda della Porto Cervo Racing ... Leggi su galluraoggi

emenietti : l’impressione che si siano già stufati di fare seriamente i controlli della temperatura, di chiedere l’uso della ma… - fanpage : Ricciardi: “Servono più controlli, rischiamo di fare la fine della Catalogna” #20luglio - borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - dukana2 : #Matera, controlli della #Polizia: un denunciato per munizioni illegalmente detenute, sequestrata #droga...ma quant… - santinobarbera : RT @filcacisllazio: Due vite spezzare in un #cantiere di #Roma. Un lavoratore di 59 anni e uno di 29 hanno perso la #VITA. Basta stragi nei… -