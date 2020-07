Controlli anti Covid-19, è “strage” alle fraschette di Ariccia: le forze dell’ordine ne chiudono 13 (Di lunedì 20 luglio 2020) Cinque giorni di chiusura a 13 fraschette di Ariccia. E’ questo l’esito dei Controlli congiunti delle forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia Locale e Polizia di Stato, realizzati nel weekend tra i caratteristici locali situati tra Via Borgo San Rocco e via dell’Uccelliera. Un blitz mirato, come se ne vedono numerosi in questi giorni, per verificare il rispetto delle misure di contenimento per il Coronavirus. Gli agenti, in tal senso, hanno riscontrato diverse violazioni circa, ad esempio, il distanziamento tra i tavoli comminando multe ai gestori e disponendo la chiusura di 13 di esse (su 20 controllate) per cinque giorni. I Controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. fraschette chiuse ad Ariccia, l’ira dei gestori I provvedimenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Dopo l’introduzione dell’ordinanza sindacale che sino al 31 luglio vieta dalla mezzanotte del sabato alle 6 della domenica, il consumo di alcolici nelle aree pubbliche all’aperto, ad eccezione di quel ...

Tutti in pista, senza mascherina né distanziamento. L’associazione culturale in via del Mandrione è stata chiusa, in seguito ai controlli della polizia. Nel locale non venivano rispettate le norme ant ...

