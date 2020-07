Conte ritrova la maggioranza giallorossa. Per il momento. (Di lunedì 20 luglio 2020) Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fanno fronte compatto a sostegno del premier. Conte può contare sull’appoggio dei suoi alleati, soprattutto nella battaglia per ottenere i fondi Ue. Ma il pericolo è dietro l’angolo. All’improvviso, Giuseppe Conte si ritrova a non essere più solo. O comunque a non avere solo una parte di quelli che … L'articolo Conte ritrova la maggioranza giallorossa. Per il momento. proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fanno fronte compatto a sostegno del premier. Conte può contare sull’appoggio dei suoi alleati, soprattutto nella battaglia per ottenere i fondi Ue. Ma il peri ...

Vertice Ue, Conte attacca Rutte: "Se crolla tutto ne risponderai". Margini su stop veto

C'è uno spiraglio con l'Olanda: una mediazione sembra possibile su un meccanismo che non dia a un singolo Paese un potere di veto per bloccare l'erogazione dei fondi europei. E' l'ora di cena, per la ...

