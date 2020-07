Conte e l’attacco al calendario, cosa è successo (Di lunedì 20 luglio 2020) Pari e rimpianti per l’Inter. E un po’ di rabbia. Per il gol convalidato alla Roma dopo il fallo di Kolarov e per un calendario ritenuto da Conte ‘folle’. I nerazzurri gettano alle ortiche l’ultima flebile speranza di scudetto, ora consegnato in mano alla Juventus che questa sera non dovrà fare altro che accettare l’invito. O nella peggiore delle ipotesi aspettare ancora un po’ per festeggiare. A Roma, contro i giallorossi, l’Inter non va oltre il 2-2 e i rimpianti per una stagione che avrebbe potuto segnare il ritorno in vetta si è trasformata nell’ennesima occasione non sfruttata. Per questo la rabbia di Conte ha investito tutto e tutti. Anche il calendario, ritento incomprensibile dall’allenatore nerazzurro. “C’è ... Leggi su italiasera

capuanogio : #Conte, l'attacco al calendario, lo strappo col passato alla #Juventus e il richiamo a #Marotta. Analisi dello sf… - italiaserait : Conte e l’attacco al calendario, cosa è successo - GianlucaGarro : Ma i tifosi Juventini ancora si stupiscono su com’è fatto #Andonio? Ma non si sapeva già? E poi occhio: l’attacco… - serpicofra : RT @capuanogio: #Conte, l'attacco al calendario, lo strappo col passato alla #Juventus e il richiamo a #Marotta. Analisi dello sfogo post… - XrallyDomenico : RT @F_Genna88: #Conte è un bravo allenatore, degno di un grande club. Ma quando TUTTI sono costretti a giocare a ripetizione l'attacco al c… -

