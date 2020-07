Conte batte tutti. È il presidente del Consiglio più amato degli ultimi 25 anni. I peggiori? Berlusconi, Monti e Renzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Una classifica che parla da sé: Giuseppe Conte è il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 25 anni, cioè da quando è iniziata la Seconda Repubblica nel 1994. Lo pensa il 30 per cento degli italiani secondo l’ultimo sondaggio condotto nelle ultime settimane dall’istituto Demos per La Repubblica. Un consenso che di fatto promuove l’operato del premier durante la pandemia e nelle trattative portate avanti a Bruxelles. In seconda posizione c’è Silvio Berlusconi, sceso in campo con la sua Forza Italia proprio nel 1994. La sua figura resta però divisiva: il 30% lo reputa infatti il peggior premier della storia recente. Una spaccatura che testimonia come le ... Leggi su lanotiziagiornale

