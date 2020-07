Consiglio Ue, Conte “Clima cambiato, sono cautamente ottimista” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Questa notte abbiamo lavorato fino all'alba, direi che c'è stata una svolta, dobbiamo essere ancora cauti fino alla fine, fino a quando non c'è la stretta finale, non valutiamo tutti gli aggiornamenti dobbiamo essere cauti. Direi che sono cautamente ottimista”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a Bruxelles a margine del Consiglio europeo.“Qui non stiamo scherzando, non possiamo guardare a l'ombelico nazionale, stiamo offrendo una risposta europea. Da questo punto di vista non c'è da scherzare più. Lo dobbiamo per i nostri cittadini, la gravità delle conseguenze di questa crisi. Non è più tempo di tergiversare”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, che ha aggiunto: “Mi sembra che il ... Leggi su iltempo

