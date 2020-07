Consiglio Ue, Conte: “C’è cauto ottimismo”. Qualcuno svegli il premier: sta sognando (Di lunedì 20 luglio 2020) Bruxelles, 20 lug – Qualcuno dica a Giuseppe Conte che il Consiglio Ue è pubblico e che gli altri leader hanno rilasciato dichiarazioni ben precise su come stanno andando i negoziati. Il premier a pochi minuti dalla ripresa delle trattative su Recovery fund e bilancio Ue 2021-2027 – è il quarto giorno di impasse per il muro dei falchi del nord, i cosiddetti Paesi “frugali” – descrive uno scenario che esiste soltanto nella sua testa, nei suoi sogni. “Mi sembra che il clima sia cambiato. Ieri sera dopo posizione più dura di Italia, Spagna e Portogallo” spalleggiate da Francia e Germania “c’è stata una svolta”, dichiara convinto Conte, aggiungendo: “Abbiamo fatto comprendere chiaramente che non si può ... Leggi su ilprimatonazionale

