Consiglio europeo, terza giornata: soluzione ancora lontana (Di lunedì 20 luglio 2020) Consiglio europeo, terza giornata: soluzione ancora lontana È già ora di cena quando si chiudono i vertici bilaterali ristretti, dopo che per la terza volta era stata rinviata la plenaria conclusiva del Consiglio europeo. Il compromesso sul rapporto tra il volume dei prestiti e quello dei sovvenzioni, sulla possibilità di porre il veto da parte di un Paese membro all’erogazione degli aiuti e su altre questioni riguardanti il bilancio comunitario (come l’entità dei “rimborsi” concessi ai Paesi del Nord) è di là da venire. Del resto, già dal pomeriggio appariva chiaro come il braccio di ferro tra i “frugali” del Nord e i Paesi “del ... Leggi su termometropolitico

Rinaldi_euro : Ma Conte al Consiglio Europeo ha provato a far condurre le trattative da Casalino? #18luglio - GiuseppeConteIT : Proseguono le consultazioni al Consiglio europeo #EuCo - GiuseppeConteIT : Fra poco un aggiornamento sui lavori del Consiglio europeo in diretta da Bruxelles #EuCo - helg_haper : RT @ComitatoCentra1: Tweet purtroppamente serio. L'inaspettata quanto inattesa solidarietà dei paesi del gruppo di Visegrad al governo ital… - ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: “Domenica di fuoco al vertice del #Consiglio europeo. Ue spaccata, #Conte all’att… -