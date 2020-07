Consiglio europeo, si va verso una nuova notte di trattativa. I fondi ballano fra 700 e 750 miliardi di euro e spunta il tema diritti civili. Michel: «Sto per inviare nuova proposta» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Continua a slittare la ripresa del vertice Ue sul Recovery Fund, prevista prima inizialmente alle 16. Sintomo che, nonostante il susseguirsi di dichiarazioni ottimiste nel corso della giornata, ci sono ancora delle frizioni da superare. Al momento, infatti, non è chiaro quanto sarà il totale dei fondi stanziati e quale sarà la proporzione tra sovvenzioni e prestiti. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel punta a chiudere l’accordo sul Recovery Fund entro questa notte. verso le 19 ha dichiarato: «Invierò tra poco una nuova proposta ai leader che è frutto di un lavoro qualitativo estremamente intenso. I negoziati sono ... Leggi su open.online

