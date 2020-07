Consiglio Europeo post covid, le mascherine personalizzate dei leader (Di lunedì 20 luglio 2020) Saluti con il tocco del gomito (già nel mirino degli utenti social, che hanno montato le immagini con un sottofondo musicale), regali per il compleanno della cancelliera Angela Merkel e del premier portoghese Antonio Costa, che festeggiavano il compleanno e, soprattutto, mascherine anti – covid, semplici e chirurgiche oppure personalizzate con bandiere, simboli, slogan e saluti. Un Consiglio europeo diverso da tutti gli altri, quello straordinario, sugli aiuti alle economie colpite dalla pandemia. Leggi su vanityfair

