Consiglio europeo, l’intesa sembra essere più vicina: i frugali aprono sui 390 miliardi di sussidi. Conte: «Sono cautamente ottimista» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)A poche ore dalla ripresa del vertice, prevista prima alle 16:00 ma poi slittata alle 17:00, nessuna rottura tra i Paesi frugali, a discapito delle voci arrivate dopo l’ultima notte di trattative al Consiglio europeo, anzi. Il gruppo da quattro è passato a cinque, con l’aggiunta della Finlandia a rinforzare il fronte unito «dalla decisione migliore», dice soddisfatto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Tuttavia, sembrerebbe più vicina una intesa intorno alla cifra di 390 miliardi di sussidi. Accordo che però non può prescindere da un altro punto, quello relativo ai rebates, gli sconti ai contributi al bilancio Ue che, in questo caso, sarebbero ridotti per i ... Leggi su open.online

