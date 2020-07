Concorso Infermieri L’Aquila, 105 posti a tempo indeterminato: requisiti, prove e programmi (Di lunedì 20 luglio 2020) Indetto il Concorso Infermieri L’Aquila con avviso in Gazzetta Ufficiale n.52 del 07 luglio. L’ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila ha avviato la procedura per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 105 collaboratori professionali sanitari-Infermieri in categoria D. Possono partecipare i candidati con laurea in Infermieristica (o equiparate) ai sensi dell’attuale normativa. Vediamo assieme le principali informazioni su: requisiti di accesso, modalità di invio della domanda e prove di selezione. Concorsi Infermieri 2020 in tutta Italia Concorso Infermieri L’Aquila: requisiti Gli aspiranti candidati possono partecipare ... Leggi su leggioggi

Indetto il Concorso Infermieri L'Aquila con avviso in Gazzetta Ufficiale n.52 del 07 luglio. L'ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila ha avviato la procedura per l'assunzione, a tempo indeterminato,

