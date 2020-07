Conad richiama salame felino Sapori & Dintorni: presenza di salmonella (Di lunedì 20 luglio 2020) Conad richiama salame felino Sapori & Dintorni: presenza di salmonella Conad ha richiamato dal mercato in via precauzionale un lotto di salame felino Igp Sapori & Dintorni per la presenza di salmonella spp. Il salume in questione è stato prodotto per Conad Società Cooperativa da Fereoli Gino e Figlio Srl ed è venduto in forme intere da 850 grammi circa con il numero di lotto 1770520 (codice EAN 2197460). A scopo cautelativo, si raccomanda di non consumare il salame con il numero di lotto segnalato e restituirlo al ... Leggi su tpi

