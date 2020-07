Con Pro Biennale Venezia riparte dopo il Coronavirus (Di lunedì 20 luglio 2020) ... il cantautore Morgan, la scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Silvana Giacobini, già direttrice di «Chi» e di «Diva e Donna», il comico e conduttore Pippo Franco, e il direttore di Tgcom24 ... Leggi su comunicati-stampa

romeoagresti : La #Juventus annuncia che, nella giornata di ieri, è cessato il rapporto professionale con Marco Re. Nominato, pro… - juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - radioitaliacina : RT @AmePhenix: #CoreBook Pro: da Chuwi il #notebook per la produttività con ottimo display - fainformazione : CoreBook Pro: da Chuwi il notebook per la produttività con ottimo display Animato da un processore Intel i3, dual… - fainfoscienza : CoreBook Pro: da Chuwi il notebook per la produttività con ottimo display Animato da un processore Intel i3, dual… -