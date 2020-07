“Con 500 donne”. Andrea Roncato, la confessione senza filtri a 73 anni suonati: “E con Elena Sofia Ricci…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Andrea Roncato, una vera e propria strage di cuori. Ha raggiunto 73 anni e ancora non arresta il suo fascino. Andrea Roncato nelle vesti di playboy, ancora sul set ma anche nella vita privata. Tante le splendide donne che non hanno resistito al suo fascino, ma Roncato ha parlato senza veli, ammettendo anche non pochi errori lungo il percorso sentimentale. Cuori infranti? Anche. Con una nuova pellicola, Andrea Roncato torna a rivivere gli anni più belli, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Con “Sotto il sole di Riccione” dei YouNuts!, la Netflix ha deciso di rendere disponibile sulla piattaforma un piccolo gioiello cult del cinema. Sulla scia di “Sapore di mare”, si ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : Se non l'aveste capito, il punto all' #eucouncil è se i contributi 'a fondo perduto' PAGATI CON I NOSTRI STESSI SOL… - borghi_claudio : Rutte lo sta guardando con compassione... Un altro tra i punti più bassi della storia del nostro Paese conquistat… - poliziadistato : Durante emergenza #covid19 la Direzione centrale di sanità #PoliziadiStato è stata cabina di regia con 300 medici,… - RedattoreSocial : Pasti a #scuola con lunch box? “Ne servirebbero 500 mila al giorno”. @Tuttoscuola valuta l’impatto della proposta d… - Ladygalga1 : RT @borghi_claudio: Rutte lo sta guardando con compassione... Un altro tra i punti più bassi della storia del nostro Paese conquistato da… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con 500 Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews