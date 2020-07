Compiti dell’Ispettorato del Lavoro e come segnalare (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Ispettorato del Lavoro è un organo del Ministero del Lavoro che ha l’obiettivo di controllare e accertare violazioni in materiale sia lavorativa che previdenziale, rendendo le relazioni di Lavoro più corrette e favorendo la tutela del lavoratore. Chi deve fare segnalazioni di infrazioni riguardanti la materia di diritto del Lavoro, può fare la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro: ecco come procedere. Cosa fa l’Ispettorato del Lavoro L’Ispettorato del Lavoro è costituito da funzionari che hanno il titolo di poliziotti giudiziari e hanno l’incarico di controllare e vigilare in materia di diritto del Lavoro. Quando le persone si chiedono di che cosa si occupa ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Compiti dell’Ispettorato Hostess in fiera, le competenze oltre il sorriso. Ora sono anche consulenti Corriere della Sera