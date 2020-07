Come partecipare al nuovo film di Youtube (Di lunedì 20 luglio 2020) Youtube vuole girare un docufilm per tenere memoria del 2020 (immagine: Youtube)A distanza di 10 anni dal primo film Life in a Day, Youtube ha nuovamente coinvolto il regista di Blade Runner e Il Gladiatore, Ridley Scott, nella creazione del sequel. Per realizzare il film però è necessario il contributo degli utenti della piattaforma, pertanto Youtube ha lanciato un invito per sabato 25 luglio 2020: “Riprendi la tua giornata. Condividi la tua storia”. Il 2020 è un anno che di certo passerà alla storia, tra incendi che hanno devastato l’Australia, una pandemia che ha messo in ginocchio l’umanità e movimenti di protesta che stanno facendo sentire le proprie voci tra Stati Uniti e Hong Kong. “E se ... Leggi su wired

La piattaforma di streaming sta realizzando "Life in a day 2020", sequel dell'omonimo lungometraggio del 2010. Ecco come farne parte A distanza di 10 anni dal primo film Life in a Day, YouTube ha ...

