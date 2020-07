Colpo di scena nella politica nolana: un big ritorna in campo (dopo 20 anni) al fianco di De Luca (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoColpo di scena nella politica nolana: ritorna in campo l’ex consigliere provinciale di Italia dei Valori e Repubblicani Lazzaro Alfano: un ritorno dopo quasi un ventennio di assenza dall’agone politico. Alfano sarà candidato nella lista Psi della coalizione di centro-sinistra che sostiene Vincenzo De Luca. Saranno due i candidati al Consiglio regionale di Cicciano: dopo Alfano, nei giorni scorsi è stata ufficializzata la candidatura dell’ex sindaco di Cicciano Raffaele Arvonio con Italia Viva. L'articolo Colpo di scena nella politica nolana: un big ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena FABRIANO / Colpo di scena, Lega e FdI senza scranno QDM Notizie The Last Of Us 2: i tunnel, catturare l’immaginario 9

La cosa più ovvia da fare è attirarli contro i soldati e lasciare che combattano tra loro, dando inizio a uno scontro cruento e senza esclusione di colpi (una scena senz'altro degna di essere ...

Una Vita anticipazioni: qual è il piano di Genoveva? Tutte le vittime

Ad aiutarla in questa impresa, non c’è solo Alfredo, ma anche Ursula! Dunque, possiamo già anticiparvi che non mancano i colpi di scena nelle prossime puntate! Possiamo dire che Genoveva ha un grande ...

