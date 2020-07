Claudia Gerini al lavoro su un varietà tv musicale al femminile (Di lunedì 20 luglio 2020) C'è tanto lavoro da riprendere in mano anche per Claudia Gerini. L'attrice è pronta per rituffarsi in mille impegni che la vedranno davanti alla cinepresa con tre film che girerà rispettivamente con Edoardo Leo (Lasciarsi un giorno a Roma), Salvatore Allocca (Mancino Naturale) e Paolo Costella (Per tutta la vita). Arriverà anche un documentario che si intitolerà Illuminate e che sarà dedicato ad Alda Merini.Per quanto concerne i lavori televisivi ci sarà da attendere, ma un progetto a tutto varietà: Giraffe. La stessa attrice lo dichiara tramite le colonne della Gazzetta del Mezzogiorno: Un lavoro che ho molto a cuore e a cui sto lavorando con molta lentezza. Sto scrivendo questo show insieme a Michela Andreozzi e in cui dovrebbero essere coinvolte anche Paola ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini Claudia Gerini, tre set per la mia 'ripartenza' ANSA Nuova Europa Dire Fare Cambiare adotta culturalmente l'Isola di Gorgona, ultima ad avere il carcere in Italia

Claudia Gerini, Maya Sansa, Pino Strabioli, Dolcenera, Francesco Baccini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Haber e molti/e altri/e. “Dopo aver conosciuto l'Associazione Chiave di Svolta con il suo ...

Claudia Gerini sbarca in TV con le Giraffe

Sento che non è finita, ma cerco di fare le cose di prima e comunque il lavoro non mi manca certo». Così Claudia Cerini si racconta alla vigilia della partenza per la terza edizione del «Filming Italy ...

