Cina, bimbo precipita dal quinto piano ma il vicino di casa lo afferra al volo e lo salva – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) bimbo precipita dal quinto piano ma il vicino di casa lo salva – VIDEO Un VIDEO diventato virale sul web riprende la scena di un bimbo che precipita dal quinto piano di un palazzo e del vicino di casa che lo afferra al volo salvandogli la vita ella città di Huai’an, in Cina. L’uomo ha visto il piccolo precipitare nel vuoto dopo che era rimasto per alcuni minuti aggrappato alla finestra, e lo ha tratto in salvo davanti a una folla incredula. “Dopo aver visto il piccolo appeso lì ho ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Cina bimbo Bambino di due anni precipita dal 5 piano: preso al volo dal vicino di casa. Video Il Messaggero Pitti Bimbo. Al via un'edizione ricca di novità

Prende il via oggi a Firenze la 88ma edizione di Pitti Bimbo, salone internazionale di riferimento per la moda dedicata ai più piccoli. Sfilate, eventi, dentro e fuori dalla Fortezza da Basso animeran ...

Bambino di due anni precipita dal quinto piano: preso al volo dal vicino di casa. Video

Un video, che in questi giorni sta facendo il giro del web, immortala l’attimo in cui un uomo salva da morte certa un bambino di due anni che precipita dal quinto piano di un condominio. L’intervento ...

Prende il via oggi a Firenze la 88ma edizione di Pitti Bimbo, salone internazionale di riferimento per la moda dedicata ai più piccoli. Sfilate, eventi, dentro e fuori dalla Fortezza da Basso animeran ...Un video, che in questi giorni sta facendo il giro del web, immortala l’attimo in cui un uomo salva da morte certa un bambino di due anni che precipita dal quinto piano di un condominio. L’intervento ...