Ciclismo, troppi rischi relativi all’organizzazione: cancellata ufficialmente la Classica di Amburgo (Di lunedì 20 luglio 2020) Inizialmente si sarebbe dovuta tenere il 16 agosto, successivamente era stata spostata al 3 ottobre, stesso giorno della partenza del Giro d’Italia. Joern Pollex/Getty ImagesNon ci sarà però nessuna concomitanza, perché la Classica di Amburgo è stata ufficialmente cancellata dal calendario World Tour. Gli organizzatori hanno sottolineato come sarebbero troppi i rischi e le difficoltà legate all’organizzazione, soprattutto in un periodo così delicato come questo, dove l’emergenza Coronavirus è tutt’altro che rientrata. Una decisione dura che non piacerà sicuramente a Elia Viviani, vincitore delle ultime tre edizioni della Cyclassics Hamburg. Appuntamento dunque al 2021, con la speranza che non ci sia ... Leggi su sportfair

Duck170 : RT @ACCPI1946: Grazie di ?? per quanto state facendo per la #sicurezza di tutti i #ciclisti @PaolaGianottiKB, @CavorsoIM2444 e @FondriestMa… - errebi54 : RT @ACCPI1946: Grazie di ?? per quanto state facendo per la #sicurezza di tutti i #ciclisti @PaolaGianottiKB, @CavorsoIM2444 e @FondriestMa… - andreasky_sky : RT @ACCPI1946: Grazie di ?? per quanto state facendo per la #sicurezza di tutti i #ciclisti @PaolaGianottiKB, @CavorsoIM2444 e @FondriestMa… - marcellomsg : RT @ACCPI1946: Grazie di ?? per quanto state facendo per la #sicurezza di tutti i #ciclisti @PaolaGianottiKB, @CavorsoIM2444 e @FondriestMa… - zeta_reticoli : RT @ACCPI1946: Grazie di ?? per quanto state facendo per la #sicurezza di tutti i #ciclisti @PaolaGianottiKB, @CavorsoIM2444 e @FondriestMa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo troppi Quintana: “Troppi ragazzi dalla Colombia all’Europa con l’inganno” La Gazzetta dello Sport I protocolli fermano le bici «Così i giovani lasceranno»

Cancellati Giro del Ponte e Circuito dell’Assunta, il Gp Rinascita vuol cambiar data Dal Bò: «C’è pessimismo, serve sorveglianza per le gare». Resta il nodo-pubblico Mattia Toffoletto / TREVISO La Fed ...

Cresce la paura per il coronavirus: cancellata la classica di Amburgo il 3 ottobre

Troppi rischi e troppe difficoltà, dicono gli organizzatori. A conferma che la stagione si presenta davvero molto complicata. E non abbiamo ancora dato un colpo di pedale.

Cancellati Giro del Ponte e Circuito dell’Assunta, il Gp Rinascita vuol cambiar data Dal Bò: «C’è pessimismo, serve sorveglianza per le gare». Resta il nodo-pubblico Mattia Toffoletto / TREVISO La Fed ...Troppi rischi e troppe difficoltà, dicono gli organizzatori. A conferma che la stagione si presenta davvero molto complicata. E non abbiamo ancora dato un colpo di pedale.