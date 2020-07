Ciclismo, paura per il coronavirus: cancellata la classica di Amburgo a ottobre (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi sono sbarcati a Madrid, vestiti da corridori-medici per le protezioni che avevano, tutti i corridori colombiani, guidati da Bernal e Quintana. Giovedì 23 luglio si dovrebbe correre in Romania il ... Leggi su gazzetta

Oggi sono sbarcati a Madrid, vestiti da corridori-medici per le protezioni che avevano, tutti i corridori colombiani, guidati da Bernal e Quintana. Giovedì 23 luglio si dovrebbe correre in Romania il ...

È morto Ferretti, cantore dell'Ascoli

ASCOLI È morto nella tarda mattinata di ieri il giornalista professionista Bruno Ferretti. Il 17 ottobre avrebbe compiuto 67 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 16,30 nella chiesa di Sant'Agosti ...

