Ciclismo, Bonus bici, basta lo scontrino parlante. Attenzione alle truffe (Di lunedì 20 luglio 2020) Tale Bonus sarà operativo dalla pubblicazione dell'applicazione web, sarà accessibile tramite il sito del ministero dell'Ambiente: minambiente.it,. Fino ad allora è importante diffidare dalle truffe ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Prosegue il conto alla rovescia per poter usufruire del Bonus mobilità, previsto dal decreto Rilancio e convertito in legge. La misura prevede uno stanziamento di circa 210 milioni di euro per finanzi ...ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino: uso moltissimo questo mezzo e poiché la mia bicicletta ha compiuto il mezzo secolo, credo che abbia maturato il diritto a ...