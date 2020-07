Ciao ciao Suso, il Milan saluta ufficialmente lo spagnolo: i rossoneri incassano 24 milioni dal Siviglia (Di lunedì 20 luglio 2020) Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: Jesus Suso è a tutti gli effetti un giocatore del Siviglia, dopo il riscatto esercitato dal club andaluso in seguito alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan dunque saluta definitivamente lo spagnolo, che lascia così l’Italia dopo quattro stagioni e mezzo (di cui sei mesi al Genoa), incassando ben 24 milioni di euro tra prestito e riscatto. Una plusvalenza enorme, considerando che Suso era arrivato nel 2015 a parametro zero dal Liverpool. Questo il tweet con cui il Siviglia ha ufficializzato l’acquisto dello spagnolo: L'articolo ciao ... Leggi su sportfair

