Chris Cornell: l'inedita cover di Patience nel giorno del compleanno (Di lunedì 20 luglio 2020) Non c'è dubbio che quella di Chris Cornell, insieme a quella di Eddie Vedder e di Myles Kennedy, sia stata una delle voci più belle del rock degli ultimi trent'anni. La voce del frontman di Soungarden e Audioslave si è spenta tragicamente nella notte fra il 17 e il 18 maggio 2017, quando il cantante si è impiccato nel bagno della stanza d'albergo in cui alloggiava a Detroit, dove aveva appena tenuto un concerto con i Soundgarden, lasciando nello sgomento la seconda moglie Vicky Karayiannis e i suoi tre figli, oltre a milioni di fan in tutto il mondo. Oggi, giorno in cui Chris Cornell avrebbe compiuto 56 anni, sua moglie Vicky Cornell, per conto di The Chris Cornell Estate, rende disponibile la sua cover ... Leggi su panorama

