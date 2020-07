Choc a Vigna Murata: precipitano dall'ottavo piano, morti due operai (Di lunedì 20 luglio 2020) Tragedia a Roma in piazza Ludovico Cerva, in zona Vigna Murata. Due operai sono morti dopo essere caduti dall'ottavo piano di un palazzo mentre stavano svolgendo dei lavori da un ponteggio ad un'altezza di circa 20 metri. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del Comando di Roma, intervenuti con più squadre, comprese quella del Nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale), USAR e funzionario di servizio per la messa in sicurezza di una trave sospesa. Presenti anche agenti Spresal e Polizia scientifica che si occuperanno dei rilievi del caso e sanitari del 118 che hanno soccorso i due operai. Si attende l'arrivo del magistrato di turno per l'avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area. Intanto sono in corso le ... Leggi su iltempo

