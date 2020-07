“Chiudi le gambe!”. Barbara D’Urso ko, la conduttrice asfaltata sui social. Colpa di questa foto (Di lunedì 20 luglio 2020) Barbara D’Urso, i riflettori sempre accesi su di lei. La nota conduttrice è così tanto amata dal pubblico italiano, al punto da schierare anche un seguito notevole di hater che non sembrano voler mollare la presa. Carmelita va in vacanza, ma lo stesso non può dirsi per tutti. Una cascata di critiche per la conduttrice, che nel bene o nel male, sembra comunque procedere per la sua strada. questa volta, però, le parole possono ‘ferire’ persino lei. Non usa rispondere alle critiche se non con frecciatine sottili. Non le manda a dire, ma la strategia è sempre quella: attendere il momento giusto e rispondere quasi sempre con un sorriso. Accade questo anche in merito agli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, che come sempre finiscono nel centro del mirino di ... Leggi su caffeinamagazine

