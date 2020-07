Chieti, percepiva il reddito di cittadinanza pur possedendo 40 immobili: denunciato (Di lunedì 20 luglio 2020) commenta Possiede 40 immobili e dai 15 affittati percepisce 120mila euro l'anno. Ma usufruisce del reddito di cittadinanza. Per questo la guardia di finanza ha denunciato un uomo di Lanciano, Chieti, ... Leggi su tgcom24.mediaset

A Chieti un uomo che ha immobili che gli fruttano una rendita pari a circa 120.000 euro mensili percepiva il reddito di cittadinanza

Possiede 40 immobili e dai 15 affittati percepisce 120mila euro l'anno. Ma usufruisce del reddito di cittadinanza. Per questo la guardia di finanza ha denunciato un uomo di Lanciano (Chieti) che aveva ...La Guardia di Finanza di Lanciano, comune in provincia di Chieti, ha denunciato un uomo di 84 anni per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: la sua famiglia è infatti titolare di 40 ...