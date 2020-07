Chiesa, dal Vaticano nuove regole per i parroci: "no" a tariffario per messe e sacramenti (Di lunedì 20 luglio 2020) No a un tariffario per le messe o i sacramenti, le offerte non devono essere «tasse da esigere» , più spazio ai laici nelle parrocchie, anche ai non battezzati, e - in via del tutto eccezionale - sarà... Leggi su feedpress.me

fanpage : Luigi, abbandonato nella culla della chiesa a Bari e trovato dal parroco: “Una grande emozione” - RobertoDegrass1 : RT @ivocamic: CHIESA CONDANNATA ALL'ESTINZIONE #S.Oreste - Roma Una volta famosa per la FESTA MARIANA oggi lo è per le #NozzeGAY fra due… - SoniaLaVera : RT @ivocamic: CHIESA CONDANNATA ALL'ESTINZIONE #S.Oreste - Roma Una volta famosa per la FESTA MARIANA oggi lo è per le #NozzeGAY fra due… - GazzettaDelSud : #Chiesa, dal Vaticano nuove regole per i parroci: 'no' a tariffario per messe e sacramenti - einsamvkeit : RT @JustShamandalie: I giornali quando una donna è la vittima: ubriaca fradicia, stava già con un altro, false accuse??, Indossava un tang… -