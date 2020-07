«Chiedo per un amico», le telefonate al sindaco di Modica per la prostituta positiva al Coronavirus – L’intervista (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)«sindaco buongiorno, un mio “amico” forse ha avuto un contatto con la prostituta positiva al Coronavirus, lei sa come si chiama e quanti anni ha?». Queste le chiamate che il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha ricevuto nelle ultime ore da alcuni suoi concittadini preoccupati che la prostituta, poi risultata positiva al Covid-19, possa averli infettati. La donna, infatti, ha fatto tappa nel comune di Modica, a Ragusa, per ben due settimane: lì ha incontrato diversi uomini in una casa presa in affitto in centro. Adesso il pericolo è che possa aver contagiato qualcuno di loro ma le autorità sanitarie stanno facendo fatica ... Leggi su open.online

alex_orlowski : Quel giorno me lo ricordo come fosse oggi, stavo lavorando a Carpi per #Videomusic a un concerto di Mingardi. Avevo… - mecna : Chiedo per un amico. - AndreaOrlandosp : Questa mattina leggo su un giornale molto vicino al governo che sarei tra coloro che difendono la posizione dei Ben… - carlossartori19 : RT @aciapparoni: Ma quindi adesso che #Orban è al fianco dell'Italia contro l'#Olanda non è più un pericoloso fascista che va espulso dall'… - BattistaDotti : @Rec0veraty @Luca_Gualtieri1 Chiedo: perché dal 93 al 2000 c'è stata una crescita, per poi tornare a calare? Ricor… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedo per «Chiedo per un amico», le telefonate al sindaco di Modica per la prostituta positiva al Coronavirus – L’intervista Open Una spesa troppo leggera, riescono a farsi uno sconto di 47 euro: denunciati

Metti le casse automatiche insieme a uno stratagemma e lo sconto “fai da te” è servito. In un attimo l’importo della spesa era passato da un totale di circa 60 euro a poco meno di 13 euro, ma ad accor ...

“Sono cardiochirurgo, costretto a scappare all’estero per la seconda volta. Ecco perché restare in Italia era impossibile”

“La mia storia non ha colore politico, ma chiede giustizia. Dopo anni di lavoro all’estero ... Di nuovo. “Mi sono formato per oltre due anni al Great Ormond Street Hospital for Children’s di Londra, ...

Metti le casse automatiche insieme a uno stratagemma e lo sconto “fai da te” è servito. In un attimo l’importo della spesa era passato da un totale di circa 60 euro a poco meno di 13 euro, ma ad accor ...“La mia storia non ha colore politico, ma chiede giustizia. Dopo anni di lavoro all’estero ... Di nuovo. “Mi sono formato per oltre due anni al Great Ormond Street Hospital for Children’s di Londra, ...