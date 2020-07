Chiara Nasti: il suo nuovo fidanzato è il calciatore Niklas Dorsch (Di lunedì 20 luglio 2020) Chiara Nasti annuncia sui social chi è la sua nuova fiamma: si tratta del calciatore tedesco Niklas Dorsch con cui è in vacanza in Grecia Chiara Nasti ha ufficializzato il suo nuovo fidanzato: si tratta del calciatore 22enne tedesco Niklas Dorsch. Nelle ultime settimane c’erano già stati pettegolezzi in merito ma non era arrivata nessuna conferma. Almeno fino a ieri, quando tra le stories della nota blogger napoletana è apparsa una foto con Niklas accompagnata dalla didascalia “Amore mio”. Insomma la Nasti ha scelto il social più gettonato degli ultimi tempi per ufficializzare la sua nuova ... Leggi su zon

ModaCorriere : Chiara Nasti e il calciatore Niklas Dorsch: la nuova coppia dell'estate esce allo scoperto - deviIyeon : chissà con che inglese parla Chiara Nasti con il suo tipo - wilkinsondako : @rivescaltier parliamo di chiara nasti... cosa ti sorprende? - bevtricemyers : RT @rivescaltier: datemi gli stessi sentimenti di una chiara nasti che si lascia con l’ex per mettersi poi già con un altro - rivescaltier : datemi gli stessi sentimenti di una chiara nasti che si lascia con l’ex per mettersi poi già con un altro -