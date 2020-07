Chiara Nasti, il nuovo fidanzato è un calciatore tedesco: ecco chi è (Di lunedì 20 luglio 2020) è uscita allo scoperto: il suo nuovo fianzato è . L'influencer da 1,7 milioni di follower era stata avvistata pochi giorni fa in compagnia del tedesco a Mykonos , ma ora è arrivata l'ufficialità ... Leggi su leggo

zazoomblog : Chiara Nasti ha un nuovo amore: l’influencer napoletana esce allo scoperto (FOTO) - #Chiara #Nasti #nuovo #amore: - frankray88 : Io nn so nemmeno chi sia chiara nasti! - MichelF50539060 : @SkyTG24 Chi è Chiara Nasti? - cheamarena : RT @SkyTG24: Chiara Nasti e l'amore con Niklas Dorsch: chi è il nuovo fidanzato della influencer - SkyTG24 : Chiara Nasti e l'amore con Niklas Dorsch: chi è il nuovo fidanzato della influencer -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

SoloGossip.it

"Mio padre è il mio fidanzato!", così nei giorni scorsi Chiara Nasti aveva replicato alle voci che la volevano in vacanza a Mykonos insieme del suo nuovo compagno. Con queste parole la bella influence ...Chiara Nasti ha un nuovo fidanzato: è il calciatore tedesco Niklas Dorsch. L'influencer partenopea è in vacanza a Mykonos con il calciatore 22enne che gioca con l'FC Heidenheim in serie b tedesca. A ...