Chiara Nasti, il nuovo amore è Niklas Dorsch: prime foto su Instagram (Di lunedì 20 luglio 2020) L’estate di Chiara Nasti è ricca di sorprese: dopo le innumerevoli indiscrezioni che si sono susseguite in merito alla sua situazione sentimentale, di recente ha pubblicato alcune foto delle sue vacanze in Grecia. E al suo fianco c’è una nuova fiamma, il giovane calciatore tedesco Niklas Dorsch. La bella influencer ha avuto un’importante relazione con Ugo Abbamonte – lo scorso anno rinunciò in corsa alla partecipazione all’Isola dei Famosi proprio perché non riusciva a sostenere la lontananza dal suo fidanzato. Ma nelle prime settimane del 2020 la loro storia si è infranta, come la stessa Nasti ha raccontato solo tempo dopo. Ufficialmente single, Chiara si è vista finire al centro ... Leggi su dilei

