Chiara Ferragni fa il boom agli Uffizi. Ecco la reazione di Fedez (Di lunedì 20 luglio 2020) Bye bye haters. Chiara Ferragni visita gli Uffizi ed è boom di visite, +27% tra i giovani. Fedez gongola mentre il direttore del museo fiorentino, Eike Schmidt, celebra il successo dell'operazione che in questi giorni ha sollevato una pelosa indignazione e scatenato i soloni improvvisatisi esperti dei social oltre a una grandine di insulti alla Ferragni. A quanto pare i follower della Ferragni la seguono non solo per gli outfit, ma anche per l'esempio. Si fidano dei messaggi dell'imprenditrice digitale e lo hanno dimostrato affollando il celeberrimo museo di Firenze. Eike Schmidt ha diChiarato: "Non solo siamo schizzati alle stelle sui nostri canali social ma per giunta quest'ultimo fine settimana abbiamo registrato fino al 27% di giovani, ... Leggi su iltempo

