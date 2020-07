Chiara Ferragni: dopo gli Uffizi, i tesori del MarTa. Continua il tour culturale (Di lunedì 20 luglio 2020) Dagli Uffizi al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il MarTa. La blogger e influencer Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi era comparsa tra i capolavori degli Uffizi per un photoshoot per Vogue, concedendosi un tour del museo e pubblicizzandolo ampliamente sui suoi social, questa mattina ha messo in scena un analogo copione al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. In compagnia della direttrice del MarTa, Eva Degl’Innocenti, e di Maria Grazia Chiuri che dal 2016 è direttrice creativa di Dior, la maison che la vedrà ospite il 22 luglio in piazza Duomo a Lecce dove sarà presentata la nuova collezione Cruise. Sia Ferragni sia Chiuri hanno postato sui loro social immagini della visita.Nei prossimi giorni si potrà ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi: qual è il problema? - LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - HuffPostItalia : Eike Schmidt (Uffizi): 'Su Chiara Ferragni basta snobismi, avvicina i ragazzi alla cultura' - ocagiulietta : RT @Miti_Vigliero: Il direttore degli Uffizi a - AndreaMarano11 : RT @thevisioncom: Il coinvolgimento di Chiara Ferragni alla Galleria degli Uffizi è stato interpretato come un oltraggio all’arte. Ma il pr… -