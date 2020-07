Chiamatemi Anna 2 tra lettere d’amore e un nuovo look, trame episodi dal 20 al 24 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Continua l'appuntamento quotidiano con Chiamatemi Anna 2 su Rai2. Questa settimana, la serie tv prosegue con la sua seconda stagione, sempre nella fascia pomeridiana della rete.La protagonista è una tredicenne orfana che viene mandata a vivere per errore dai fratelli anziani, Marilla e Matthew Cuthbert, che inizialmente volevano adottare un maschio che desse loro una mano alla fattoria di Green Gables. Nella seconda stagione, il rapporto tra Anna e i suoi genitori adottivi crescerà sempre di più, ma la giovane affronterà nuovi pregiudizi, capendo quanto sia difficile farsi accettare in una piccola comunità.Si parte con l'episodio 2x04, in onda oggi 20 luglio, dal titolo La dolorosa impazienza della speranza non alimentata. Ecco la sinossi:Anna ... Leggi su optimagazine

