Chi è Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi: età, biografia e curiosità (Di lunedì 20 luglio 2020) Cenni biografici su Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi. Questo pomeriggio, Laura Efrikian è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, da lunedì al venerdì. L’ex moglie di Gianni Morandi si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di … L'articolo Chi è Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi: età, biografia e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

msgelmini : Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per ch… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @SBuffagni: C'è chi alimenta biecamente, strumentalizzando le parole di @LaCastelliM5S, scontri e odio in un momento in cui il Paese dov… - mickycaruso : RT @SBuffagni: C'è chi alimenta biecamente, strumentalizzando le parole di @LaCastelliM5S, scontri e odio in un momento in cui il Paese dov… - RussoMu : RT @SBuffagni: C'è chi alimenta biecamente, strumentalizzando le parole di @LaCastelliM5S, scontri e odio in un momento in cui il Paese dov… - Cordeli11870198 : RT @SBuffagni: C'è chi alimenta biecamente, strumentalizzando le parole di @LaCastelliM5S, scontri e odio in un momento in cui il Paese dov… -