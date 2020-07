Chi è Laura Efrikian: età e carriera e il matrimonio con Gianni Morandi dell’ospite di ‘Io e te’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Ospite della trasmissione ‘Io e te’, Luara Efrikian racconta la sua vita e la sua carriera. Il suo vero nome è Laura Ephrikian, nata da padre armeno è conosciuta in Italia per essere stata una famosa attrice e annunciatrice. Ha iniziato fin da giovane a coltivare la sua passione per il mondo dello spettacolo e dell’arte, conosciuto attraverso il padre, direttore d’orchestra e compositore. La sua carriera in televisione è iniziata come annunciatrice alla Rai, per poi giungere in fretta in vetta come presentatrice di Canzonissima nel 1962. Laura Efrikian e Gianni Morandi Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno del 1940, ha 80 anni ed è ancora una bellissima ... Leggi su italiasera

