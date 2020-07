Chi è Larissa Iapichino, neo 18enne figlia d’arte che fa sognare l’Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha soltanto 18 anni ma sta già facendo impazzire gli sportivi italiani, che sperano di aver trovato un’altra campionessa nel salto in lungo. Stiamo parlando di Larissa Iapichino, che ha compiuto la maggiore età il 18 luglio ed è già campionessa di atletica nella sua categoria. Larissa spicca anche negli ostacoli, ma è nel salto in lungo che è riuscita a farsi notare maggiormente. D’altronde, non è certo un caso se Larissa è figlia di un’altra straordinaria campionessa italiana di salto in lungo. Stiamo parlando della plurititolata Fiona May, capace di conquistare anche due medaglie d’argento ai Giochi Olimpici. Ebbene, Larissa riesce a saltare già 64 centimetri in più della madre alla sua ... Leggi su nonsolo.tv

